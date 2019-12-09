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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:48
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:55
Вернуть деньги не получится, а вот отказаться можно. По телефону или в приложении. Тоже было такое..
Додано: Пон 09 гру, 2019 12:56
Да, бывает тазик сам включает смс банкинг. Пока никому ничего доказать не удалось и вернуть деньги тоже
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Додано: Пон 09 гру, 2019 13:18
Дайте угадаю - Вам сегодня на Пластинку капнули проценты (или вернулся депо) ну и дальше произошло то что Вы написали - правильно? Классическая схема Таси ;(. Вернуть свои деньги сможете только в случае если у Вас есть копия заявления при открытии Вашей Пластинки в котором Вы просите отключить СМС информирование. Если такое заявление не писали - лучше сходите напишите чтобы было, потому как неровен час в следующую выплаты "услуга" может переподключится ;(. Но можно и рискнуть и отключить просто через горячку . До следующего раза
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:26
Чому не вдалося...вдалося.
СМС відключалось цидулою в відділенні.
Самовільно підключилось.
Списані пару грн повернули.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:22
Если для вас 1,5% +15 грн. - это бесплатно, то чтоб я так жил...
Исправлено: Да, теперь увидел. Спасибо.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 09 гру, 2019 20:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:30
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:51
Видимо простуда на мне сказывается, спасибо. Не разобрал текст.
Хотя браузер тоже подзадолбал каждый раз заставлять меня увеличивать pdf до 250% вместо его мини- "Автоматического размера".
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:01
Так все и было пришлось ручками набирать номер Виики + смс с телефона жены. А была бы возможность открывать акционный дистанционно, не делал бы лишних движений. А так пока досвидания Тася.
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:09
Re: ТАСКОМБАНК
так дельный же совет нам дали
viewtopic.php?p=4812598#p4812598
...могли б сэкономить на повторных вводах номера
... делайте хоть что-нибудь!
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