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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3077307830793080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:15

Re: ТАСКОМБАНК

В мене відображається.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:29

  jay2004 написав:Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?


Да у них тут то депо , то карты пропадают периодически.
Пополнять можно и прямо с другой карты.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:29

  jay2004 написав:Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?

Все на месте.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:33

  Aps написав: Пополнять можно и прямо с другой карты.


Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?
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jay2004
 
Повідомлень: 1917
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:41

  jay2004 написав:
  Aps написав: Пополнять можно и прямо с другой карты.


Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?

Да
А чтобы появился пропавший депозит - перезайдите в приложение чуть позже
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:42

  jay2004 написав:
  Aps написав: Пополнять можно и прямо с другой карты.


Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?

Пополнение любых депо через Т2Ю без комиссии
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

Целый день не могу зайти в приложение tas2u на андроид. Вылетает постоянно, и пишет:"снова произошёл сбой". Видимо, после обновления от 4 декабря, где криворукие что-то наворотили. Может кто-нибудь прежнюю версию приложения (apk) скинуть?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:34

allaliu
Зашёл только что без всяких проблем и с первого раза. Андроид 9.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:58

  Vorlon написав:allaliu
Зашёл только что без всяких проблем и с первого раза. Андроид 9.

И у меня 9-ка, удалила приложение. Установила заново,с третьего раза. Удалось зайти в приложение.
allaliu
 
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  #<1 ... 3077307830793080>
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