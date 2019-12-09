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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:06
Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?
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jay2004
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:15
В мене відображається.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:29
jay2004 написав:
Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?
Да у них тут то депо , то карты пропадают периодически.
Пополнять можно и прямо с другой карты.
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Aps
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:29
jay2004 написав:
Прошу помощи, комрады: исчезли Ощадний рахунок (который под 11-10%) на всех 3 разных Акках в TAS2U (мобильной и Веб-версии). Как заводить денежку под 19% теперь без комисса? У всех присутствует такое исчезновение?
Все на месте.
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curiousobro
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:33
Aps написав:
Пополнять можно и прямо с другой карты.
Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?
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jay2004
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:41
jay2004 написав: Aps написав:
Пополнять можно и прямо с другой карты.
Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?
Да
А чтобы появился пропавший депозит - перезайдите в приложение чуть позже
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:42
jay2004 написав: Aps написав:
Пополнять можно и прямо с другой карты.
Депозит Прибутковий поповнення - з інших карт (через TAS2U), без коміссії?
Пополнение любых депо через Т2Ю без комиссии
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Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:31
Целый день не могу зайти в приложение tas2u на андроид. Вылетает постоянно, и пишет:"снова произошёл сбой". Видимо, после обновления от 4 декабря, где криворукие что-то наворотили. Может кто-нибудь прежнюю версию приложения (apk) скинуть?
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allaliu
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:34
allaliu
Зашёл только что без всяких проблем и с первого раза. Андроид 9.
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Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:58
Vorlon написав:allaliu
Зашёл только что без всяких проблем и с первого раза. Андроид 9.
И у меня 9-ка, удалила приложение. Установила заново,с третьего раза. Удалось зайти в приложение.
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allaliu
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