Додано: Вів 10 гру, 2019 16:25

, сегодня, 10.12.2019 обратился в отделение №36 в г. Киев (ул. Хрещатик, 17) для пополнения долларовой карты монобанка. Кассир кассы вне отделения, Вероівська Тамара Олексіївна, отказалась принять купюру номиалом в 100 долларов ссылаясь на ее ветхость. При этом, пятен, надписей, штампов, надорванности, следов склейки, проколов и существенных потертостей на ней нет, как регламентировано Инструкцией НБУ №502. Валюта была получена в кассе другого банка и имеется справка о получении валюты из кассы.Учитывая, что кассир категорически не захотела принимать купюру, я отменил операцию и попросил ее назвать свое ФИО для составления жалобы. Отмечу, что в моем поле зрения я не нашел соответствующую информацию (ФИО кассира и должность), в то время как кассир отвернулась и сказала, что ей все-равно.Когда я обратился в отделение к сотрудникам (ФИО сотрудников также отсутствовало) с требованием назвать ФИО кассира, они отказывались назвать. В итоге, после 10 минут уговоров-обещаний написать жалобу на всех сотрудников отделения и после 2 контрольных звонков (можно ли назвать ФИО) начальнику отделения неназванным сотрудником, я получил ФИО кассира.Прошу помочь разобраться в данной ситуации.: Представитель подсказал, что на самом деле, на Хрещатике расположено отделение №62, хотя Гугл другого мнения