TASCOMBANK, сегодня, 10.12.2019 обратился в отделение №36 в г. Киев (ул. Хрещатик, 17) для пополнения долларовой карты монобанка. Кассир кассы вне отделения, Вероівська Тамара Олексіївна, отказалась принять купюру номиалом в 100 долларов ссылаясь на ее ветхость. При этом, пятен, надписей, штампов, надорванности, следов склейки, проколов и существенных потертостей на ней нет, как регламентировано Инструкцией НБУ №502. Валюта была получена в кассе другого банка и имеется справка о получении валюты из кассы. Учитывая, что кассир категорически не захотела принимать купюру, я отменил операцию и попросил ее назвать свое ФИО для составления жалобы. Отмечу, что в моем поле зрения я не нашел соответствующую информацию (ФИО кассира и должность), в то время как кассир отвернулась и сказала, что ей все-равно. Когда я обратился в отделение к сотрудникам (ФИО сотрудников также отсутствовало) с требованием назвать ФИО кассира, они отказывались назвать. В итоге, после 10 минут уговоров-обещаний написать жалобу на всех сотрудников отделения и после 2 контрольных звонков (можно ли назвать ФИО) начальнику отделения неназванным сотрудником, я получил ФИО кассира. Прошу помочь разобраться в данной ситуации.
UPD: Представитель подсказал, что на самом деле, на Хрещатике расположено отделение №62, хотя Гугл другого мнения
Востаннє редагувалось Avatar в Вів 10 гру, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Avatar написав:TASCOMBANK, сегодня, 10.12.2019 обратился в отделение №36 в г. Киев (ул. Хрещатик, 17) для пополнения долларовой карты монобанка. Кассир кассы вне отделения, Вероівська Тамара Олексіївна, отказалась принять купюру номиалом в 100 долларов ссылаясь на ее ветхость. При этом, пятен, надписей, штампов, надорванности, следов склейки, проколов и существенных потертостей на ней нет, как регламентировано Инструкцией НБУ №502. Валюта была получена в кассе другого банка и имеется справка о получении валюты из кассы. Учитывая, что кассир категорически не захотела принимать купюру, я отменил операцию и попросил ее назвать свое ФИО для составления жалобы. Отмечу, что в моем поле зрения я не нашел соответствующую информацию (ФИО кассира и должность), в то время как кассир отвернулась и сказала, что ей все-равно. Когда я обратился в отделение к сотрудникам (ФИО сотрудников также отсутствовало) с требованием назвать ФИО кассира, они отказывались назвать. В итоге, после 10 минут уговоров-обещаний написать жалобу на всех сотрудников отделения и после 2 контрольных звонков (можно ли назвать ФИО) начальнику отделения неназванным сотрудником, я получил ФИО кассира. Прошу помочь разобраться в данной ситуации.
ну не только здесь я просто ее сую в тумбу привата берегу свое время и нерв
Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019} там щас другие правила ПОСТАНОВА http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB19001.html Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв'язку, пунктами обміну валюти на території України 1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості. 2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2. 3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна. 4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний. 5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 10 гру, 2019 17:06, всього редагувалось 2 разів.