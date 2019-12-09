RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3077307830793080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:25

Жалоба на работу отделения №36, г. Киев

TASCOMBANK, сегодня, 10.12.2019 обратился в отделение №36 в г. Киев (ул. Хрещатик, 17) для пополнения долларовой карты монобанка. Кассир кассы вне отделения, Вероівська Тамара Олексіївна, отказалась принять купюру номиалом в 100 долларов ссылаясь на ее ветхость. При этом, пятен, надписей, штампов, надорванности, следов склейки, проколов и существенных потертостей на ней нет, как регламентировано Инструкцией НБУ №502. Валюта была получена в кассе другого банка и имеется справка о получении валюты из кассы.
Учитывая, что кассир категорически не захотела принимать купюру, я отменил операцию и попросил ее назвать свое ФИО для составления жалобы. Отмечу, что в моем поле зрения я не нашел соответствующую информацию (ФИО кассира и должность), в то время как кассир отвернулась и сказала, что ей все-равно.
Когда я обратился в отделение к сотрудникам (ФИО сотрудников также отсутствовало) с требованием назвать ФИО кассира, они отказывались назвать. В итоге, после 10 минут уговоров-обещаний написать жалобу на всех сотрудников отделения и после 2 контрольных звонков (можно ли назвать ФИО) начальнику отделения неназванным сотрудником, я получил ФИО кассира.
Прошу помочь разобраться в данной ситуации.

UPD: Представитель подсказал, что на самом деле, на Хрещатике расположено отделение №62, хотя Гугл другого мнения :)
Зображення
Востаннє редагувалось Avatar в Вів 10 гру, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 24.08.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:36

Re: ТАСКОМБАНК

Нужно в течении месяца класть - снимать - класть - снимать сумму до 150т.грн. на/c Ощадный(суммы одинаковые). Будут вопросы у банка по операциям(какой в тасе внутренний финмон)?
d812460
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.02.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:43

  Avatar написав:TASCOMBANK, сегодня, 10.12.2019 обратился в отделение №36 в г. Киев (ул. Хрещатик, 17) для пополнения долларовой карты монобанка. Кассир кассы вне отделения, Вероівська Тамара Олексіївна, отказалась принять купюру номиалом в 100 долларов ссылаясь на ее ветхость. При этом, пятен, надписей, штампов, надорванности, следов склейки, проколов и существенных потертостей на ней нет, как регламентировано Инструкцией НБУ №502. Валюта была получена в кассе другого банка и имеется справка о получении валюты из кассы.
Учитывая, что кассир категорически не захотела принимать купюру, я отменил операцию и попросил ее назвать свое ФИО для составления жалобы. Отмечу, что в моем поле зрения я не нашел соответствующую информацию (ФИО кассира и должность), в то время как кассир отвернулась и сказала, что ей все-равно.
Когда я обратился в отделение к сотрудникам (ФИО сотрудников также отсутствовало) с требованием назвать ФИО кассира, они отказывались назвать. В итоге, после 10 минут уговоров-обещаний написать жалобу на всех сотрудников отделения и после 2 контрольных звонков (можно ли назвать ФИО) начальнику отделения неназванным сотрудником, я получил ФИО кассира.
Прошу помочь разобраться в данной ситуации.


ну не только здесь
я просто ее сую в тумбу привата
берегу свое время и нерв
v57
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:53

  v57 написав:ну не только здесь
я просто ее сую в тумбу привата
берегу свое время и нерв

Так, конечно, можно, но потом надо ходить в Приват и его трясти с получением :)
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 24.08.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:59

AvatarRe

Инструкцией НБУ №502

Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}
там щас другие правила ПОСТАНОВА http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB19001.html
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв'язку, пунктами обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2.
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 10 гру, 2019 17:06, всього редагувалось 2 разів.
demichh
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 09.12.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:59

ну не последние же, пусть лежат
v57
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:01

  demichh написав:
Инструкцией НБУ №502

Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}
кажись эта действующая https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0134500-18

Спасибо, не уследил за новинками :)
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 24.08.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3077307830793080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, Google Feedfetcher, ol_zy, rollo, Slx, Stringer і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.