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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:44
allaliu написав:
"Наша пісня гарна, нова".Снова вылетает приложение тас2ю. Это что ж за фигня получается. После обновления, мне его переустанавливать перед каждым входом?
А шо декстопна версія...там все є. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:44
Квесторе_поверніться написав: allaliu написав:
"Наша пісня гарна, нова".Снова вылетает приложение тас2ю. Это что ж за фигня получается. После обновления, мне его переустанавливать перед каждым входом?
А шо декстопна версія...там все є. Ні?
Є, але вона не завжди доступна. Найчастіше користуюсь мобільною версією
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:45
Vorlon написав:allaliu
Очистить кэш приложения не пробовали?
Пробовала. Не помогает. Дает зайти после переустановки приложения, один раз
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51
d812460 написав:
Нужно в течении месяца класть - снимать - класть - снимать сумму до 150т.грн. на/c Ощадный(суммы одинаковые). Будут вопросы у банка по операциям(какой в тасе внутренний финмон)?
Если официально трудоустроены, до 600к вопросов не возникнет и документы не нужны (со слов менагера при открытии депо)
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