allaliu написав:"Наша пісня гарна, нова".Снова вылетает приложение тас2ю. Это что ж за фигня получается. После обновления, мне его переустанавливать перед каждым входом?
А шо декстопна версія...там все є. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
приходил в конце прошлого года в банчик, с фондом в кармане. Говорю - хочу депо разместить, через приложение. -Какие вам нужны документы, для мониторинга происхождения средств? -Вы официально работаете? - Да. До 600к документы не нужны...