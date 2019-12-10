А шо декстопна версія...там все є. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:44
А шо декстопна версія...там все є. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:44
Є, але вона не завжди доступна. Найчастіше користуюсь мобільною версією
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:45
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51
Если официально трудоустроены, до 600к вопросов не возникнет и документы не нужны (со слов менагера при открытии депо)
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:19
логан1919
а звідки цифра 600, он тільки на днях підняли рівень фінмоніків до 400К
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:35
приходил в конце прошлого года в банчик, с фондом в кармане. Говорю - хочу депо разместить, через приложение. -Какие вам нужны документы, для мониторинга происхождения средств? -Вы официально работаете? - Да. До 600к документы не нужны...
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:58
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:05
Re: ТАСКОМБАНК
Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:06
Я пока не получил, но иногда пользуюсь Б5.
Значит откладываю её в сторону, пока не получу приглашение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:12
Re: ТАСКОМБАНК
Я получил, предлагают потратить 18600
Учитывая, что уже 10 дней прошло, и пользовался другими картами тоже, то я не потрачу столько (
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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