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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3079308030813082>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:44

  allaliu написав:"Наша пісня гарна, нова".Снова вылетает приложение тас2ю. Это что ж за фигня получается. После обновления, мне его переустанавливать перед каждым входом?

А шо декстопна версія...там все є. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:44

  Квесторе_поверніться написав:
  allaliu написав:"Наша пісня гарна, нова".Снова вылетает приложение тас2ю. Это что ж за фигня получается. После обновления, мне его переустанавливать перед каждым входом?

А шо декстопна версія...там все є. Ні?

Є, але вона не завжди доступна. Найчастіше користуюсь мобільною версією
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:45

  Vorlon написав:allaliu
Очистить кэш приложения не пробовали?

Пробовала. Не помогает. Дает зайти после переустановки приложения, один раз :mrgreen:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51

  d812460 написав:Нужно в течении месяца класть - снимать - класть - снимать сумму до 150т.грн. на/c Ощадный(суммы одинаковые). Будут вопросы у банка по операциям(какой в тасе внутренний финмон)?

Если официально трудоустроены, до 600к вопросов не возникнет и документы не нужны (со слов менагера при открытии депо)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:19

логан1919
а звідки цифра 600, он тільки на днях підняли рівень фінмоніків до 400К
https://finclub.net/ua/news/rada-pidnia ... s-hrn.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:35

  greenozon написав:логан1919
а звідки цифра 600, он тільки на днях підняли рівень фінмоніків до 400К
https://finclub.net/ua/news/rada-pidnia ... s-hrn.html
приходил в конце прошлого года в банчик, с фондом в кармане. Говорю - хочу депо разместить, через приложение. -Какие вам нужны документы, для мониторинга происхождения средств? -Вы официально работаете? - Да. До 600к документы не нужны...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:58

ПОДВІЙНИЙ КЕШБЕК для тех , кто получил sms/viber
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:06

  vollena71 написав:ПОДВІЙНИЙ КЕШБЕК для тех , кто получил sms/viber

Я пока не получил, но иногда пользуюсь Б5.
Значит откладываю её в сторону, пока не получу приглашение :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:12

Re: ТАСКОМБАНК

Я получил, предлагают потратить 18600
Учитывая, что уже 10 дней прошло, и пользовался другими картами тоже, то я не потрачу столько (
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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