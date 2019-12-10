Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf 4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
По Пудре- ничего так , 10% одежда и обувь, 6% аптеки. По Б5- не впечатляет.