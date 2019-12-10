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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3080308130823083>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:14

  vollena71 написав:ПОДВІЙНИЙ КЕШБЕК для тех , кто получил sms/viber

Акция вроде как длится уже 11 дней, а о ней никто даже не слышал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18

  Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?

https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.

По Пудре- ничего так :D , 10% одежда и обувь, 6% аптеки.
По Б5- не впечатляет. :|
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21

  lel написав: По Б5- не впечатляет. :|

А меня вполне впечатляет. 2% за коммуналку кредитными (прямо как Weekend), 4% на продукты (еще и под новый год).
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:27

  Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?

777
Виика не участвует
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:29

  dengon написав:
  lel написав: По Б5- не впечатляет. :|

А меня вполне впечатляет. 2% за коммуналку кредитными (прямо как Weekend), 4% на продукты (еще и под новый год).

Коммуналка-5%, продукты - 8-9% есть за свои.
lel
 
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uaprofi
Тоже наблюдалось разово.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:50

  Alex_ki написав:Я получил, предлагают потратить 18600
Учитывая, что уже 10 дней прошло, и пользовался другими картами тоже, то я не потрачу столько (


Можно нал снять или п2п. )
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:51

  Flamingo написав:
  Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?

Дайте угадаю - Вам сегодня на Пластинку капнули проценты (или вернулся депо) ну и дальше произошло то что Вы написали - правильно? Классическая схема Таси ;(. Вернуть свои деньги сможете только в случае если у Вас есть копия заявления при открытии Вашей Пластинки в котором Вы просите отключить СМС информирование. Если такое заявление не писали - лучше сходите напишите чтобы было, потому как неровен час в следующую выплаты "услуга" может переподключится ;(. Но можно и рискнуть и отключить просто через горячку ;). До следующего раза :mrgreen:

На самом деле получилось гораздо хуже. Я действительно впервые открывал долларовый вклад 9 месяцев назад, и конечной датой значилось 9 декабря включительно. Мне при открытии сказали, что приходить нужно на следующий день после окончания, и все ненужные мне функции (смс-информирование, пролонгация и т.д. я попросил сразу отключить, причем делаю это и во всех других банках). Но когда я вчера пришел забрать свой вклад, оказалось что он автопродлился еще на 9 месяцев, и снова подключилось платное смс-информ. На мои возражения в банке ответили, что сотрудница оформлявшая мне тогда договор уже не работает здесь, деньги за смс списаны, а расторгнуть вклад досрочно теперь запрещено законом. Б@#дь, а если бы денег на счету не оказалось, вы тоже бы всё на сотрудницу свалили? В итоге снова попросил снять автопролонгацию и взял копию заявы об отключении смс-информ, и теперь придется ждать аж до сентября, чтобы забрать свой вклад, причем за пару дней до окончания еще и на всякий случай дополнительно напишу заяву о намерении забрать свой вклад с видеофиксацией на телефон.
Считаю, что банк совершил мошеннические действия, в одностороннем порядке самовольно продлив мне срок действия вклада и подключив ненужные мне платные услуги, от которых я ранее отказывался. Однозначно не стану рекомендовать его своим знакомым и напишу отрицательный отзыв на других профильных сайтах.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:05

Dobrofey банк здесь не причем, он выполнил условия Вашего с ним договора (вероятно ваш вклад был с автопролонгацией), которую нужно было просто заранее отключить, это можно сделать дистанционно в ТАС2u и вклад по окончанию депо зачислили бы на карту.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:09

  lel написав:
  Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?

https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.

По Пудре- ничего так :D , 10% одежда и обувь, 6% аптеки.
По Б5- не впечатляет. :|

тоже пришло, издеваются, просят 25к потратить, при том что лимит по кешбеку уже почти выбран за счет проведенных в декабре ноябрьских покупок :|
Lost
 
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