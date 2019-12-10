Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf 4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
По Пудре- ничего так , 10% одежда и обувь, 6% аптеки. По Б5- не впечатляет.
Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?
Дайте угадаю - Вам сегодня на Пластинку капнули проценты (или вернулся депо) ну и дальше произошло то что Вы написали - правильно? Классическая схема Таси ;(. Вернуть свои деньги сможете только в случае если у Вас есть копия заявления при открытии Вашей Пластинки в котором Вы просите отключить СМС информирование. Если такое заявление не писали - лучше сходите напишите чтобы было, потому как неровен час в следующую выплаты "услуга" может переподключится ;(. Но можно и рискнуть и отключить просто через горячку . До следующего раза
На самом деле получилось гораздо хуже. Я действительно впервые открывал долларовый вклад 9 месяцев назад, и конечной датой значилось 9 декабря включительно. Мне при открытии сказали, что приходить нужно на следующий день после окончания, и все ненужные мне функции (смс-информирование, пролонгация и т.д. я попросил сразу отключить, причем делаю это и во всех других банках). Но когда я вчера пришел забрать свой вклад, оказалось что он автопродлился еще на 9 месяцев, и снова подключилось платное смс-информ. На мои возражения в банке ответили, что сотрудница оформлявшая мне тогда договор уже не работает здесь, деньги за смс списаны, а расторгнуть вклад досрочно теперь запрещено законом. Б@#дь, а если бы денег на счету не оказалось, вы тоже бы всё на сотрудницу свалили? В итоге снова попросил снять автопролонгацию и взял копию заявы об отключении смс-информ, и теперь придется ждать аж до сентября, чтобы забрать свой вклад, причем за пару дней до окончания еще и на всякий случай дополнительно напишу заяву о намерении забрать свой вклад с видеофиксацией на телефон. Считаю, что банк совершил мошеннические действия, в одностороннем порядке самовольно продлив мне срок действия вклада и подключив ненужные мне платные услуги, от которых я ранее отказывался. Однозначно не стану рекомендовать его своим знакомым и напишу отрицательный отзыв на других профильных сайтах.
Dobrofey банк здесь не причем, он выполнил условия Вашего с ним договора (вероятно ваш вклад был с автопролонгацией), которую нужно было просто заранее отключить, это можно сделать дистанционно в ТАС2u и вклад по окончанию депо зачислили бы на карту.
Кочевник написав:Подвійний кешбек має свій максимальний ліміт, чи в межах стандартних 777/500 грн?
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf 4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
По Пудре- ничего так , 10% одежда и обувь, 6% аптеки. По Б5- не впечатляет.
тоже пришло, издеваются, просят 25к потратить, при том что лимит по кешбеку уже почти выбран за счет проведенных в декабре ноябрьских покупок