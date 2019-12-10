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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3080308130823083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:16

  lel написав:
  dengon написав:
  lel написав: По Б5- не впечатляет. :|

А меня вполне впечатляет. 2% за коммуналку кредитными (прямо как Weekend), 4% на продукты (еще и под новый год).

Коммуналка-5%, продукты - 8-9% есть за свои.

где? сима?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 314
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:19

Hack-Stock Сима + кэшбэк магазина. Парибас- комунал.
lel
 
Повідомлень: 2362
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Подякував: 948 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:34

  Lost написав:Dobrofey банк здесь не причем, он выполнил условия Вашего с ним договора (вероятно ваш вклад был с автопролонгацией), которую нужно было просто заранее отключить, это можно сделать дистанционно в ТАС2u и вклад по окончанию депо зачислили бы на карту.

Читайте внимательней, автопролонгацию я просил отключить сразу при открытии вклада, и сотрудница мне тогда это подтвердила. С какой стати банк вообще ставит ее по умолчанию, а не по требованию клиента?
Dobrofey
 
Повідомлень: 952
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Подякував: 110 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35

Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн. :o
Vorlon
 
Повідомлень: 7538
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:39

ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму :)
v57
 
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З нами з: 14.03.10
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:43

  Vorlon написав:Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн. :o

Где мое СМС? Потрачу без проблем.
wig
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Повідомлень: 4491
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:50

  v57 написав:ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму :)

он же не расскажет КАК прогнать. Что он может легко прогнать - не сомневаюсь
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:00

  vollena71 написав:
  v57 написав:ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму :)

он же не расскажет КАК прогнать. Что он может легко прогнать - не сомневаюсь

Прогнать то легко, с кешбеком сложно ;-)
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  #<1 ... 3080308130823083
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