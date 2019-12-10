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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 12:16
lel написав: dengon написав: lel написав:
По Б5- не впечатляет.
А меня вполне впечатляет. 2% за коммуналку кредитными (прямо как Weekend), 4% на продукты (еще и под новый год).
Коммуналка-5%, продукты - 8-9% есть за свои.
где? сима?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:19
Hack-Stock Сима + кэшбэк магазина. Парибас- комунал.
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lel
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:34
Lost написав:Dobrofey
банк здесь не причем, он выполнил условия Вашего с ним договора (вероятно ваш вклад был с автопролонгацией), которую нужно было просто заранее отключить, это можно сделать дистанционно в ТАС2u и вклад по окончанию депо зачислили бы на карту.
Читайте внимательней, автопролонгацию я просил отключить сразу при открытии вклада, и сотрудница мне тогда это подтвердила. С какой стати банк вообще ставит ее по умолчанию, а не по требованию клиента?
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Dobrofey
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35
Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн.
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Vorlon
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:39
ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму
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v57
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:50
v57 написав:
ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму
он же не расскажет КАК прогнать. Что он может легко прогнать - не сомневаюсь
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vollena71
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:00
vollena71 написав: v57 написав:
ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму
он же не расскажет КАК прогнать. Что он может легко прогнать - не сомневаюсь
Прогнать то легко, с кешбеком сложно
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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