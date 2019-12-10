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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3082308330843085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:29

  lel написав:Hack-Stock Сима + кэшбэк магазина. Парибас- комунал.

ну сима не для всех, конская абонка либо депо размещать
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.

TASCOMBANK, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:31

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.


Т.е. если мне пришло смс о 25 000, а у меня на сейчас задолженность 17 000, то я должен потратить ещё минимум 8 000 и на все траты в месяце как до достижения указанной задолженности так и после будет двойной кэшбек?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:35

  Lost написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.

TASCOMBANK, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?


Так имхо на конец декабря надо иметь такую задолженность.
Тем кто гасит только ОМП мабуть будет интересно.
Но есть ли тут такие. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:36

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн. :o
Аналогично. Вот думаю, что они имеют ввиду, лимит кешбека то всего 777
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:38

  Faceless написав:
Vorlon написав:Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн. :o
Аналогично. Вот думаю, что они имеют ввиду, лимит кешбека то всего 777


Имели ввиду что не стоит только повышенные категории юзать. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:38

  Lost написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.

TASCOMBANK, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?


Верно.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:41

  TASCOMBANK написав:
  Lost написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.

TASCOMBANK, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?


Верно.


а если достигнуть и загасить до конца месяца в ноль, можно? И достигнуть суммы из смс надо по обеим картам Б5+пудра или можно по какой-то одной? Если по Б5 достигнуть, а по пудре нет, повышенный кешбек на пудру будет?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:45

в рд задолженность погасится в 0
и до конца мес. надо набрать сумму из смс?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:48

  Hack-Stock написав:
  TASCOMBANK написав:
  Lost написав:[

а если достигнуть и загасить до конца месяца в ноль, можно? И достигнуть суммы из смс надо по обеим картам Б5+пудра или можно по какой-то одной? Если по Б5 достигнуть, а по пудре нет, повышенный кешбек на пудру будет?


Да можно, но после того как Ваши операции пройдут по счету. Чтобы задолженность достигла значения, что пришло в смс без заблокированных сумм.
По второму вопросу информация уточняется.
TASCOMBANK
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