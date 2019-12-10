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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:29
lel написав:Hack-Stock
Сима + кэшбэк магазина. Парибас- комунал.
ну сима не для всех, конская абонка либо депо размещать
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Hack-Stock
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:30
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:31
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
Т.е. если мне пришло смс о 25 000, а у меня на сейчас задолженность 17 000, то я должен потратить ещё минимум 8 000 и на все траты в месяце как до достижения указанной задолженности так и после будет двойной кэшбек?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:35
Lost написав:
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?
Так имхо на конец декабря надо иметь такую задолженность.
Тем кто гасит только ОМП мабуть будет интересно.
Но есть ли тут такие. )
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:36
Vorlon написав:
Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн.
Аналогично. Вот думаю, что они имеют ввиду, лимит кешбека то всего 777
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:38
Faceless написав: Vorlon написав:
Мне вообще предложили потратить в декабре нереальную цифру 36857 грн.
Аналогично. Вот думаю, что они имеют ввиду, лимит кешбека то всего 777
Имели ввиду что не стоит только повышенные категории юзать. )
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:38
Lost написав:
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?
Верно.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:41
TASCOMBANK написав: Lost написав:
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
, вы хотите сказать что в декабре "сума задолженности по Моей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс", а не сумма покупок в декабре, так?!?
Верно.
а если достигнуть и загасить до конца месяца в ноль, можно? И достигнуть суммы из смс надо по обеим картам Б5+пудра или можно по какой-то одной? Если по Б5 достигнуть, а по пудре нет, повышенный кешбек на пудру будет?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:45
в рд задолженность погасится в 0
и до конца мес. надо набрать сумму из смс?
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v57
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:48
Hack-Stock написав: TASCOMBANK написав: Lost написав:
[
а если достигнуть и загасить до конца месяца в ноль, можно? И достигнуть суммы из смс надо по обеим картам Б5+пудра или можно по какой-то одной? Если по Б5 достигнуть, а по пудре нет, повышенный кешбек на пудру будет?
Да можно, но после того как Ваши операции пройдут по счету. Чтобы задолженность достигла значения, что пришло в смс без заблокированных сумм.
По второму вопросу информация уточняется.
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TASCOMBANK
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