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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3082308330843085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:53

v57
Надо в декабре потратить сумму не меньше, чем из СМС. В конце месяца фиксируют сумму трат и 15 января выплачивают дополнительный кешбек. По своим картам вижу что чем больше траты, тем больше минимальная сумма для двойного кешбека.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:54

TASCOMBANK и как быть с:
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
это будут "заохочення" за декабрь в пределах 777грн. с налогами? так они закроются и без двойного кешбека, а все что выше просто пропадет.

или январь?!? И п.4.1.1 правил.

TASCOMBANK, могли бы разяснить, у меня уже Выплачено кешбек за месяц: 635,35 UAH, как он удвоится?!? Что мне даст акция «Подвійний кешбек» при дальнейшем пользовании картой? :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:57

  Lost написав:TASCOMBANK и как быть с:
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
это будут "заохочення" за декабрь в пределах 777грн. с налогами? так они закроются и без двойного кешбека, а все что выше просто пропадет.

или январь?!? И п.4.1.1 правил.

TASCOMBANK, могли бы разяснить, у меня уже Выплачено кешбек за месяц: 635,35 UAH, как он удвоится?!? Что мне даст акция «Подвійний кешбек» при дальнейшем пользовании картой? :wink:

Ничего!
vcy
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

  vcy написав:v57
Надо в декабре потратить сумму не меньше, чем из СМС. В конце месяца фиксируют сумму трат и 15 января выплачивают дополнительный кешбек. По своим картам вижу что чем больше траты, тем больше минимальная сумма для двойного кешбека.

угу
на конец дек в поле "використано кредиту" д.б. сумма больше смс
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

Re: ТАСКОМБАНК

Охрененая акция... я правильно понимаю, что смс получили только те:
1. Кто уже выбрал кешбек почти полностью,
2. И те, кто никогда не выбирал и вряд ли выберет указанный в смске лимит, за оставшиеся две недели?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:18

  Stringer написав:Охрененая акция... я правильно понимаю, что смс получили только те:
1. Кто уже выбрал кешбек почти полностью,
2. И те, кто никогда не выбирал и вряд ли выберет указанный в смске лимит, за оставшиеся две недели?

Я получил. Вообще мимо по обоим пунктам :D
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:26

  Stringer написав:Охрененая акция... я правильно понимаю, что смс получили только те:
1. Кто уже выбрал кешбек почти полностью,
2. И те, кто никогда не выбирал и вряд ли выберет указанный в смске лимит, за оставшиеся две недели?
Продуктологи тазика красавы :mrgreen:

у меня и подруги кешбек не выбран, суммы лимита не запредельные, реально выбрать, если подарков к НГ немного побольше купить :)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

у меня лимиты: 6к на Б5 из них уже выбрано 5к и 7.5к на пудре, из них выбрано 2.5к.
В смс пришло 3258 грн
А по Б5 что лежит на полке с лимитом 1.5к пришла другая акция, потрать от 500 грн одной операцией и получи 100 бонусов.
Hack-Stock
 
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