v57
Надо в декабре потратить сумму не меньше, чем из СМС. В конце месяца фиксируют сумму трат и 15 января выплачивают дополнительный кешбек. По своим картам вижу что чем больше траты, тем больше минимальная сумма для двойного кешбека.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:53
v57
Надо в декабре потратить сумму не меньше, чем из СМС. В конце месяца фиксируют сумму трат и 15 января выплачивают дополнительный кешбек. По своим картам вижу что чем больше траты, тем больше минимальная сумма для двойного кешбека.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:54
TASCOMBANK и как быть с:
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
это будут "заохочення" за декабрь в пределах 777грн. с налогами? так они закроются и без двойного кешбека, а все что выше просто пропадет.
или январь?!? И п.4.1.1 правил.
TASCOMBANK, могли бы разяснить, у меня уже Выплачено кешбек за месяц: 635,35 UAH, как он удвоится?!? Что мне даст акция «Подвійний кешбек» при дальнейшем пользовании картой?
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:57
Ничего!
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03
угу
на конец дек в поле "використано кредиту" д.б. сумма больше смс
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03
Re: ТАСКОМБАНК
Охрененая акция... я правильно понимаю, что смс получили только те:
1. Кто уже выбрал кешбек почти полностью,
2. И те, кто никогда не выбирал и вряд ли выберет указанный в смске лимит, за оставшиеся две недели?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:18
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:26
у меня и подруги кешбек не выбран, суммы лимита не запредельные, реально выбрать, если подарков к НГ немного побольше купить
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40
Re: ТАСКОМБАНК
у меня лимиты: 6к на Б5 из них уже выбрано 5к и 7.5к на пудре, из них выбрано 2.5к.
В смс пришло 3258 грн
А по Б5 что лежит на полке с лимитом 1.5к пришла другая акция, потрать от 500 грн одной операцией и получи 100 бонусов.
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