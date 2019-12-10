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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3083308430853086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

  Lost написав:TASCOMBANK, интересно, а с каких пор на горячей линии отказываются сообщить Lookup-код чтобы привязать карту?!? :shock:

PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как?!? :shock:

всегда так было, в этом плане тазик отбитый наглухо
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:15

  Alex_ki написав:Так всё-таки
Достаточно превысить указанный в сообщении порог, или он должен быть на конец месяца?

Цель 18600
Использовано 15000
Грейс 11000
Если до 25го проводятся покупки до нужной суммы, а 25 гасится 11000, КБ будет акционный?


Да, будет.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:47

А у меня лимитов нету. В отделении типа заполняли заяву, думали там минут шесть, отказали. Даже запроса в УБКИ не было.
Акции тоже нету. :cry:
rollo
 
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  #<1 ... 3083308430853086
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