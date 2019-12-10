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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Lost написав:TASCOMBANK
, интересно, а с каких пор на горячей линии отказываются сообщить Lookup-код чтобы привязать карту?!?
PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как
?!?
всегда так было, в этом плане тазик отбитый наглухо
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:15
Alex_ki написав:
Так всё-таки
Достаточно превысить указанный в сообщении порог, или он должен быть на конец месяца?
Цель 18600
Использовано 15000
Грейс 11000
Если до 25го проводятся покупки до нужной суммы, а 25 гасится 11000, КБ будет акционный?
Да, будет.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:47
А у меня лимитов нету. В отделении типа заполняли заяву, думали там минут шесть, отказали. Даже запроса в УБКИ не было.
Акции тоже нету.
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rollo
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