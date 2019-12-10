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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Lost написав:TASCOMBANK
, интересно, а с каких пор на горячей линии отказываются сообщить Lookup-код чтобы привязать карту?!?
PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как
?!?
всегда так было, в этом плане тазик отбитый наглухо
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:15
Alex_ki написав:
Так всё-таки
Достаточно превысить указанный в сообщении порог, или он должен быть на конец месяца?
Цель 18600
Использовано 15000
Грейс 11000
Если до 25го проводятся покупки до нужной суммы, а 25 гасится 11000, КБ будет акционный?
Да, будет.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:47
А у меня лимитов нету. В отделении типа заполняли заяву, думали там минут шесть, отказали. Даже запроса в УБКИ не было.
Акции тоже нету.
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rollo
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:14
Ув. TASCOMBANK
Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая
сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной
покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк
Где правда
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Михалыч
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:22
Михалыч написав:Ув. TASCOMBANK
Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая
сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной
покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк
Где правда
Оба варианта ошибочны
Нужно, чтобы в течении месяца на конец дня задолженность по карте превысила указаную сумму, ну а в эту задолженность само собой входит и задолженность с прошлого месяца в грейсе
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Faceless
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:27
TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс.
Мне пришло сообщение в Вайбер на старый номер телефона, измененный ещё в сентябре. Сообщение персонализированное.
Вопросов два.
Прошу Вас проверить как идентифицируется участие в акции? А то скажете потом, что по номеру телефона: ошибка, теперь другой номер...
И второй вопрос: серьезная организация банк может изменить номер во всех каналах? Шлите СМС.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30
Все таки остались вопросы. Если за ноябрь+декабрь сумма превысит предложение банка, но кешбэки уже получен 777х2, банк выплатит столько же?
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:42
Ув.TASCOMBANK, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:08
Stringer написав:
Ув.TASCOMBANK
, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
А то вы не знаете что тазик отбитый наглухо и в этом плане...
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patrikk
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:13
patrikk написав: Stringer написав:
Ув.TASCOMBANK
, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
А то вы не знаете что тазик отбитый наглухо и в этом плане...
ахахахаха, lol
это правда все это знают.
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Maksi2
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