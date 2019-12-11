всегда так было, в этом плане тазик отбитый наглухо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
всегда так было, в этом плане тазик отбитый наглухо
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:15
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:47
А у меня лимитов нету. В отделении типа заполняли заяву, думали там минут шесть, отказали. Даже запроса в УБКИ не было.
Акции тоже нету.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:14
Ув. TASCOMBANK
Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк
Где правда
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:22
Оба варианта ошибочны
Нужно, чтобы в течении месяца на конец дня задолженность по карте превысила указаную сумму, ну а в эту задолженность само собой входит и задолженность с прошлого месяца в грейсе
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:27
Re: ТАСКОМБАНК
Мне пришло сообщение в Вайбер на старый номер телефона, измененный ещё в сентябре. Сообщение персонализированное.
Вопросов два.
Прошу Вас проверить как идентифицируется участие в акции? А то скажете потом, что по номеру телефона: ошибка, теперь другой номер...
И второй вопрос: серьезная организация банк может изменить номер во всех каналах? Шлите СМС.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30
Re: ТАСКОМБАНК
Все таки остались вопросы. Если за ноябрь+декабрь сумма превысит предложение банка, но кешбэки уже получен 777х2, банк выплатит столько же?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:42
Ув.TASCOMBANK, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:07
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:23
Думаю правильнее надо не гадать и разные версии горячки слушать, а:
1. смотреть что написано у ТАС в оф. Правилах этой акции.
2. затем попробовать понять что же именно они имели ввиду.
3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2
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