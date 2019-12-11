|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:27
Lost написав:
Думаю правильнее надо не гадать и разные версии горячки слушать, а:
1. смотреть что написано у ТАС в оф. Правилах этой акции.
2. затем попробовать понять что же именно они имели ввиду.
3. переспросить TASCOMBANK
о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2
Геморрно все это. Может пусть они сами пишут более определенно и более конкретно?
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:42
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 29810
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2375 раз.
- Подякували: 3451 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15
Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2505
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:16
Stringer написав:
Ув.TASCOMBANK
, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
Это жесть. Иметь лимит и не участвовать в акции!
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31
velvet написав:
Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?
Разумеется! И последний, и предпоследний, и ещё часть дня до того...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7541
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|