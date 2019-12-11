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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3084308530863087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:27

  Lost написав:Думаю правильнее надо не гадать и разные версии горячки слушать, а:
1. смотреть что написано у ТАС в оф. Правилах этой акции.
2. затем попробовать понять что же именно они имели ввиду.
3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2 :mrgreen:

Геморрно все это. Может пусть они сами пишут более определенно и более конкретно?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:3. переспросить TASCOMBANK

а это "не гадать" по вашему? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15

Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:16

  Stringer написав:Ув.TASCOMBANK, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?

Это жесть. Иметь лимит и не участвовать в акции!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31

  velvet написав:Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?

Разумеется! И последний, и предпоследний, и ещё часть дня до того...
Vorlon
 
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