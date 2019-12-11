RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3084308530863087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:27

  Lost написав:Думаю правильнее надо не гадать и разные версии горячки слушать, а:
1. смотреть что написано у ТАС в оф. Правилах этой акции.
2. затем попробовать понять что же именно они имели ввиду.
3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2 :mrgreen:

Геморрно все это. Может пусть они сами пишут более определенно и более конкретно?
Maksi2
 
Повідомлень: 377
З нами з: 18.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:3. переспросить TASCOMBANK

а это "не гадать" по вашему? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29815
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:15

Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:16

  Stringer написав:Ув.TASCOMBANK, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?

Это жесть. Иметь лимит и не участвовать в акции!
rollo
 
Повідомлень: 136
З нами з: 20.10.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:31

  velvet написав:Если тасовской картой расчитался в последний день ноября, они проводят уже декабрем и соответственно гасить эту сумму в грейсе можно до 25 января?

Разумеется! И последний, и предпоследний, и ещё часть дня до того...
Vorlon
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 14.06.13
Подякував: 373 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:02

Re: ТАСКОМБАНК

По двойному кешбеку.
Если все траты в месяц больше суммы в СМСке, но кредлимит ни разу ниже суммы в СМСке на опускался, то двойного КБ не будет?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:11

  ukrprom2014 написав:Если все траты в месяц больше суммы в СМСке, но кредлимит ни разу ниже суммы в СМСке на опускался

а как это возможно? :mrgreen:
Hack-Stock
 
Повідомлень: 318
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:28

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2 :mrgreen:

Ага - если мне не изменяет память в январе-феврале прошлого года тоже была какая-то акция с повышенным кишмышем, но по Виике. И не совсем было понятно по периодам куда, что и как считается в январе и в феврале - потому как итоги акции подводились типа к 23 февраля за весь период. И как мы тогда того представителя не спрашивали, и горячку вопросами донимали, и отделения вопрошали - вся Тася стояла как скала - ничего не комментила и в итоге выплатила по наименее выгодному варику. Но Вы пробуйте, переспрашивайте ;). Благо у меня ни сообщения нет, да и лимит по изюму на месяц практически выбран :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:39

Є ж офіційні правила акції
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду
проведення Акції вчинити наступні дії:
бути власником кредитних карток «Велика П’ятірка» або «#PudraCard» від АТ «ТАСКОМБАНК» протягом
Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил, здійснити 1 (одну) і більше операцію зняття готівки, переказ P2P,
операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет карткою Mastercard World «Велика п’ятірка»
або «#PudraCard» від АТ «ТАСКОМБАНК» на території України та поза її межами використавши кредитний ліміт
за період вказаний в повідомленні та на суму не менше ніж та, що вказана в повідомленні (або більше), яке
надійшло Клієнту у період дії акції.
4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1.1. Організатор повертає кешбек в подвійному розмірі (максимальне Заохочення) згідно кодів МСС
вказаних в Офіційних умовах програми «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» без урахування податку
на бонусний рахунок клієнта за розрахунок в грудні 2019 року в період до 15 січня 2020 року, за розрахунок в
січні 2020 року в період до 15 лютого 2020 року (далі – Заохочення Акції).
4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми
заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З
ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та
зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:06

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:Если все траты в месяц больше суммы в СМСке, но кредлимит ни разу ниже суммы в СМСке на опускался

а как это возможно? :mrgreen:

Например сумма в СМС 19тыс. В грейсе надо оплатить 10 тыс.
Кредлимит выбран до 25 числа на 18 тыс. Гашу, получаю кредлимит 8 тыс.
Теперь до 31 числа мне надо 11 тысяч потратить или только 1 тыс?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3084308530863087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ukrprom2014 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.