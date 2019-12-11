Lost написав:Думаю правильнее надо не гадать и разные версии горячки слушать, а: 1. смотреть что написано у ТАС в оф. Правилах этой акции. 2. затем попробовать понять что же именно они имели ввиду. 3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2
Геморрно все это. Может пусть они сами пишут более определенно и более конкретно?
Stringer написав:Ув.TASCOMBANK, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли? Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
Lost написав:3. переспросить TASCOMBANK о том правильно ли вы трактуете п.1 и 2
Ага - если мне не изменяет память в январе-феврале прошлого года тоже была какая-то акция с повышенным кишмышем, но по Виике. И не совсем было понятно по периодам куда, что и как считается в январе и в феврале - потому как итоги акции подводились типа к 23 февраля за весь период. И как мы тогда того представителя не спрашивали, и горячку вопросами донимали, и отделения вопрошали - вся Тася стояла как скала - ничего не комментила и в итоге выплатила по наименее выгодному варику. Но Вы пробуйте, переспрашивайте . Благо у меня ни сообщения нет, да и лимит по изюму на месяц практически выбран
3. Порядок участі в Акції. 3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії: бути власником кредитних карток «Велика П’ятірка» або «#PudraCard» від АТ «ТАСКОМБАНК» протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил, здійснити 1 (одну) і більше операцію зняття готівки, переказ P2P, операцію покупки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет карткою Mastercard World «Велика п’ятірка» або «#PudraCard» від АТ «ТАСКОМБАНК» на території України та поза її межами використавши кредитний ліміт за період вказаний в повідомленні та на суму не менше ніж та, що вказана в повідомленні (або більше), яке надійшло Клієнту у період дії акції. 4. Заохочення Акції та порядок його отримання. 4.1.1. Організатор повертає кешбек в подвійному розмірі (максимальне Заохочення) згідно кодів МСС вказаних в Офіційних умовах програми «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» без урахування податку на бонусний рахунок клієнта за розрахунок в грудні 2019 року в період до 15 січня 2020 року, за розрахунок в січні 2020 року в період до 15 лютого 2020 року (далі – Заохочення Акції). 4.1.2. Сума максимального заохочення за акцією «Подвійний кешбек», включається до загальної суми заохочення, що нараховується щомісячно згідно з програмою лояльності «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК», не може перевищувати 777 грн. (максимальне Заохочення) без урахування податку, та зараховується на бонусний рахунок Клієнта.