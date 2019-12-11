|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:45
Re: ТАСКОМБАНК
Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 12 гру, 2019 02:01
человек видно имел ввиду "задолженность"
это возможно допустим лимит 20К
пришло смс на потратить 5000
было по карте уже 1 покупка на 2000 и потом пополнение на 1995
потом ещё покупка на 4000 и пополнение на 3995
т.е. имеем покупок на 6000, и текущая задолженность 10 грн.
(т.е. имеем что в текущеи месяце задолженость не превышала 5000)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 02:11
TASCOMBANK
смотрю что эта акция с "удвоенным кэшбэком"проводится в два этапа - т.е. в декабре 2019 и январе 2020г.
Вопрос: допустим сейчас пришла сумма на потратить до нового года 5000 грн. - на второй этап (за Транзакції в період 01.01.2020р.-31.01.2020р.-другий етап) - будет точно такая же сумма к тратам или может прийти новая смс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
|