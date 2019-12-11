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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3085308630873088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:45

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 119
З нами з: 12.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 02:01

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:Если все траты в месяц больше суммы в СМСке, но кредлимит ни разу ниже суммы в СМСке на опускался

а как это возможно? :mrgreen:


человек видно имел ввиду "задолженность"
это возможно допустим лимит 20К
пришло смс на потратить 5000
было по карте уже 1 покупка на 2000 и потом пополнение на 1995
потом ещё покупка на 4000 и пополнение на 3995
т.е. имеем покупок на 6000, и текущая задолженность 10 грн.
(т.е. имеем что в текущеи месяце задолженость не превышала 5000)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3393
З нами з: 21.04.11
Подякував: 503 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 02:11

TASCOMBANK
смотрю что эта акция с "удвоенным кэшбэком"проводится в два этапа - т.е. в декабре 2019 и январе 2020г.

:?: Вопрос: допустим сейчас пришла сумма на потратить до нового года 5000 грн. - на второй этап (за Транзакції в період 01.01.2020р.-31.01.2020р.-другий етап) - будет точно такая же сумма к тратам или может прийти новая смс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3393
З нами з: 21.04.11
Подякував: 503 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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  #<1 ... 3085308630873088
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