|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:45
Re: ТАСКОМБАНК
Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 12 гру, 2019 02:01
человек видно имел ввиду "задолженность"
это возможно допустим лимит 20К
пришло смс на потратить 5000
было по карте уже 1 покупка на 2000 и потом пополнение на 1995
потом ещё покупка на 4000 и пополнение на 3995
т.е. имеем покупок на 6000, и текущая задолженность 10 грн.
(т.е. имеем что в текущеи месяце задолженость не превышала 5000)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 02:11
TASCOMBANK
смотрю что эта акция с "удвоенным кэшбэком"проводится в два этапа - т.е. в декабре 2019 и январе 2020г.
Вопрос: допустим сейчас пришла сумма на потратить до нового года 5000 грн. - на второй этап (за Транзакції в період 01.01.2020р.-31.01.2020р.-другий етап) - будет точно такая же сумма к тратам или может прийти новая смс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 06:56
Додано: Чет 12 гру, 2019 07:14
Низззя, т.к. будет КОНЕЦ квартала, и все, шо не вывели в декабре -- сгорит.
Вот тока не знаю када будет дедлайн - 28/12 или 03/01.
Прошу Офпреда уточнить этот момент
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 08:25
Додано: Чет 12 гру, 2019 08:28
Добрый день.
Согласно п.18 Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Ferlakur, ramaz, v2k, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|