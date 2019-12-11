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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:45
Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
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акет
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Додано: Чет 12 гру, 2019 02:01
Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав:
Если все траты в месяц больше суммы в СМСке, но кредлимит ни разу ниже суммы в СМСке на опускался
а как это возможно?
человек видно имел ввиду "задолженность"
это возможно допустим лимит 20К
пришло смс на потратить 5000
было по карте уже 1 покупка на 2000 и потом пополнение на 1995
потом ещё покупка на 4000 и пополнение на 3995
т.е. имеем покупок на 6000, и текущая задолженность 10 грн.
(т.е. имеем что в текущеи месяце задолженость не превышала 5000)
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Додано: Чет 12 гру, 2019 02:11
TASCOMBANK
смотрю что эта акция с "удвоенным кэшбэком"проводится в два этапа - т.е. в декабре 2019 и январе 2020г. Вопрос:
допустим сейчас пришла сумма на потратить до нового года 5000 грн. - на второй этап (за Транзакції в період 01.01.2020р.-31.01.2020р.-другий етап)
- будет точно такая же сумма к тратам или может прийти новая смс?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 06:56
vollena71 написав: v57 написав:
ща прийдет имринтер
и скажет как легко прогнать такую сумму
он же не расскажет КАК прогнать. Что он может легко прогнать - не сомневаюсь
Плохо же вы думаете об Импри.)
Он 1.12. выгнал 777 и в акции не участвует).
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Додано: Чет 12 гру, 2019 07:14
акет написав:
Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
Низззя, т.к. будет КОНЕЦ квартала, и все, шо не вывели в декабре -- сгорит.
Вот тока не знаю када будет дедлайн - 28/12 или 03/01.
Прошу Офпреда уточнить этот момент
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:25
Stringer написав:
Ув.TASCOMBANK
, есть какие либо варианты поучаствовать в акции двойной кешбек тем, кому смски не пришли?
Может есть возможность инициировать такое приглашение у вас, или использовать иной административный ресурс?
Добрый день.
К сожалению таких вариантов нет, только ожидать смс.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:28
clientage написав: акет написав:
Напомните, пожалуйста, можно ли насобирать в декабре 1500 бонусов, а перевести в гривну 777 в декабре и 723 в январе?
Низззя, т.к. будет КОНЕЦ квартала, и все, шо не вывели в декабре -- сгорит.
Вот тока не знаю када будет дедлайн - 28/12 или 03/01.
Прошу Офпреда уточнить этот момент
Добрый день.
Согласно п.18 Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
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TASCOMBANK
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