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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:35
clientage написав:
Однако када спалят эт оч. даже принципиально!
Имею в виду, что не принципиально - 2 или 3 января. А так да - надо вывести всё и 27-28 декабря, и 2-3 января.
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Vorlon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:46
Lost написав:
PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как
?!?
Услада Ваших глаз отримала Пудру, як допку до Вашої В5?
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KVV
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:56
Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?
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Кащей
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06
Кащей написав:
Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?
Нет, если не кредитные
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06
Кащей написав:
Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?
Если на Вике достаточно собственных денег, то не будет.
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dengon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:44
TASCOMBANK написав:
Добрый день.
Вы что, отвечаете выборочно? Я со вчера же информацию по своим вопросам.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:21
2XL написав:
TASCOMBANK написав:
Добрый день.
Вы что, отвечаете выборочно? Я со вчера же информацию по своим вопросам.
Добрый день.
Запросили информацию в лс.
Приносим свои извинения за ожидание!
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:43
KVV написав: Lost написав:
PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как
?!?
Услада Ваших глаз отримала Пудру, як допку до Вашої В5?
у услады Пудра как допка к моей Б5 тоже есть
но сейчас речь о ее плативке
подвязать надо, а Lookup-а нет ни в СМС, ни в Тас2ю, так еще и на горячке не говорят!
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Lost
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:06
Lost написав:
но сейчас речь о ее плативке
подвязать надо, а Lookup-а нет ни в СМС
, ни в Тас2ю, так еще и на горячке не говорят!
Так подключите смс информирование (10грн мес)
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vollena71
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