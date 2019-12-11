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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3086308730883089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:35

  clientage написав:Однако када спалят эт оч. даже принципиально!

Имею в виду, что не принципиально - 2 или 3 января. А так да - надо вывести всё и 27-28 декабря, и 2-3 января.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:46

  Lost написав:PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как?!? :shock:

Услада Ваших глаз отримала Пудру, як допку до Вашої В5?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06

  Кащей написав:Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?

Нет, если не кредитные
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06

  Кащей написав:Подскажите, плз, если через пимпу "погасить кредит" в Т2ю перевести деньги на Б5 одного имярека с Вики другого имярека - комиссии не будет?

Если на Вике достаточно собственных денег, то не будет.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:44

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
Добрый день.

Вы что, отвечаете выборочно? Я со вчера же информацию по своим вопросам.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:21

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
Добрый день.

Вы что, отвечаете выборочно? Я со вчера же информацию по своим вопросам.


Добрый день.
Запросили информацию в лс.
Приносим свои извинения за ожидание!
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:43

  KVV написав:
  Lost написав:PS: супруге 2 оператора на теплой линии сказали что не могут озвучить эту информацию владельцу карты! это вообще как?!? :shock:

Услада Ваших глаз отримала Пудру, як допку до Вашої В5?

у услады Пудра как допка к моей Б5 тоже есть ;)

но сейчас речь о ее плативке ;) подвязать надо, а Lookup-а нет ни в СМС, ни в Тас2ю, так еще и на горячке не говорят! :evil:
Lost
 
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  #<1 ... 3086308730883089
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