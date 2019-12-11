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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:28
Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:39
SILVER_UA написав:
Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?
По обеим картам
Видача готівки за рахунок власних коштів
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.
за кредитные ещё +4,9%
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41
vollena71 написав: SILVER_UA написав:
Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?
По обеим картам
Видача готівки за рахунок власних коштів
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.
Для зняття готівки заточена Платівка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:11
TASCOMBANK
Михалыч написав:Ув. TASCOMBANK
Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая
сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной
покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк
Где правда
У вас есть ответ на мой вопрос
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Михалыч
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:20
Михалыч написав:
TASCOMBANK
Михалыч написав:Ув. TASCOMBANK
Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая
сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной
покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк
Где правда
У вас есть ответ на мой вопрос
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс, любым удобным Вам количеством операций.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:57
TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
v57 написав:TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?
потратить с карты за месяц по проводкам сумму из смс
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Hack-Stock
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
vollena71 написав:
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.
спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:02
SILVER_UA написав: vollena71 написав:
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.
спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:11
Hack-Stock написав: v57 написав:TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?
потратить с карты за месяц по проводкам сумму из смс
да такой текст проспекта
вопрос другой
где в тас2ю смотреть?
калькулятор/ ексцель не предлагать
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