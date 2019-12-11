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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3088308930903091>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:28

Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:39

  SILVER_UA написав:Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?

По обеим картам
Видача готівки за рахунок власних коштів
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.

за кредитные ещё +4,9%
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41

  vollena71 написав:
  SILVER_UA написав:Подскажите пожалуйста если снимать в банкомате с викенда или Б5 гривну, есть комиссия ?

По обеим картам
Видача готівки за рахунок власних коштів
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.

Для зняття готівки заточена Платівка.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:11

  Михалыч написав:Ув. TASCOMBANK

Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк :?

Где правда :?:


TASCOMBANK


У вас есть ответ на мой вопрос :?:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:20

  Михалыч написав:
  Михалыч написав:Ув. TASCOMBANK

Подскажите, мне пришла СМС-"до НГ используйте кредитный лимит 6163 грн. и получите удвоенный кэшбэк", позвонил на гор линию уточнить пару моментов сказали в частности, что это не общая сумма покупок должна быть за этот период до НГ не менее 6163 грн., а а сумма одной покупки должна быть не меньше 6163 грн. и только на такие покупки больше 6163 грн. будет идти удвоенный кэшбэк :?

Где правда :?:


TASCOMBANK


У вас есть ответ на мой вопрос :?:


Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс, любым удобным Вам количеством операций.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:57

TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59

  v57 написав:TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?

потратить с карты за месяц по проводкам сумму из смс
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59

  vollena71 написав:в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.

спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:02

  SILVER_UA написав:
  vollena71 написав:в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.

спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?


Аваль
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:11

  Hack-Stock написав:
  v57 написав:TASCOMBANK
в тас2ю это шо?
поле "використано кредиту"?
или
подразумевается шото другое?

потратить с карты за месяц по проводкам сумму из смс

да такой текст проспекта
вопрос другой
где в тас2ю смотреть?
калькулятор/ ексцель не предлагать :)
v57
 
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