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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3088308930903091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:18

  R3WIND написав:
  SILVER_UA написав:
  vollena71 написав:в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.

спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?


Аваль

та ладно аваль даёт 4К - только 1 раз, а дальше по 1 (и это по визе)
по мастеру будет обычная 1К
ОТП - может отлистать и 5К за раз и даже несколько раз выдать
Креди - может дать 4К
СберРОС - даёт 4 (по визе)
приват/ощад/укрсиб - по визам даёт по 2К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:25

  TASCOMBANK написав:Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс, любым удобным Вам количеством операций.


и судя по условиям задолженность можно формировать даже снятием нала!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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З нами з: 21.04.11
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28

TASCOMBANK

можете дать ответ на это

т.е. та сумма задолжености для акции из смс действует и в декабре и в январе?
или в январе придёт новая смс с новой суммой?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлень: 3397
З нами з: 21.04.11
Подякував: 503 раз.
Подякували: 333 раз.
 
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  #<1 ... 3088308930903091
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