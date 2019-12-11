та ладно аваль даёт 4К - только 1 раз, а дальше по 1 (и это по визе)
по мастеру будет обычная 1К
ОТП - может отлистать и 5К за раз и даже несколько раз выдать
Креди - может дать 4К
СберРОС - даёт 4 (по визе)
приват/ощад/укрсиб - по визам даёт по 2К
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:18
та ладно аваль даёт 4К - только 1 раз, а дальше по 1 (и это по визе)
по мастеру будет обычная 1К
ОТП - может отлистать и 5К за раз и даже несколько раз выдать
Креди - может дать 4К
СберРОС - даёт 4 (по визе)
приват/ощад/укрсиб - по визам даёт по 2К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:25
и судя по условиям задолженность можно формировать даже снятием нала!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
TASCOMBANK
можете дать ответ на это
т.е. та сумма задолжености для акции из смс действует и в декабре и в январе?
или в январе придёт новая смс с новой суммой?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:50
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53
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