ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:18
R3WIND написав: SILVER_UA написав: vollena71 написав:
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України 15 грн.
спасибо, а кто подскажет кто щедрее из других банков к картам ТАС ?
Аваль
та ладно аваль даёт 4К - только 1 раз, а дальше по 1 (и это по визе)
по мастеру будет обычная 1К
ОТП - может отлистать и 5К за раз и даже несколько раз выдать
Креди - может дать 4К
СберРОС - даёт 4 (по визе)
приват/ощад/укрсиб - по визам даёт по 2К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:25
TASCOMBANK написав:
Добрый день, это означает, что общая сума задолженности по Вашей карте должна достигнуть значения которое пришло в смс, любым удобным Вам количеством операций.
и судя по условиям задолженность можно формировать даже снятием нала!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
TASCOMBANK
можете дать ответ на
это
т.е. та сумма задолжености для акции из смс действует и в декабре и в январе?
или в январе придёт новая смс с новой суммой?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:50
uaprofi написав:
та ладно аваль даёт 4К - только 1 раз, а дальше по 1 (и это по визе)
по мастеру будет обычная 1К
ОТП - может отлистать и 5К за раз и даже несколько раз выдать
Креди - может дать 4К
СберРОС - даёт 4 (по визе)
приват/ощад/укрсиб - по визам даёт по 2К
Ще Ідея по Візі дає 3к/підхід
KVV
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53
vollena71 написав: Lost написав:
но сейчас речь о ее плативке
подвязать надо, а L
ookup-а нет ни в СМС
, ни в Тас2ю, так еще и
на горячке не говорят!
Так подключите смс информирование (10грн мес)
Во-во... загон на смс інформування
KVV
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:52
а при оплате Сильпошной приложухой по большой Пятёрке дают 2% отката или всего1%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:17
2XL написав: TASCOMBANK написав: Добрый день.
Вы что, отвечаете выборочно? Я со вчера же информацию по своим вопросам.
Все читает, все видит, просто часто на мороз падает.
Maksi2
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:21
uaprofi написав:
а при оплате Сильпошной приложухой по большой Пятёрке дают 2% отката или всего1%?
Ну если Сильпо - продуктовый, то почему бы не давать?
Slx
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:36
сильпошная приложуха имеет вариант "без карты" и тогда вы оплачиваете в терминале магазина
pavyak
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:52
Flamingo написав:
Кстати, есть более свежая версия этого файлика, и судя по всему завтра последний день, когда можно воспользоваться акционным предложением:
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_13.12.2019.pdf
Gold_Penny
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