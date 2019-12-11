И зачем это извращение для Б5? Типа чтобы больше телодвижений и тупо терять 0,5%?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:01
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:06
Re: ТАСКОМБАНК
Это не наш способ! тогда меньше баллов по Сильпо-аппликухе начисляется. А это тоже деньги.
По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму), но картами других банков платил - отображается как "продукты" с пометочкой QR-Kiev - хотя оплата совсем в другом городе. И кишмиш был. Думаю что по Б5 все должно быть ОК.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:26
Алла розпзнає як "Продукти".
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