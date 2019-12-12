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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3089309030913092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:01

  pavyak написав:сильпошная приложуха имеет вариант "без карты" и тогда вы оплачиваете в терминале магазина

И зачем это извращение для Б5? Типа чтобы больше телодвижений и тупо терять 0,5%? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:06

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:сильпошная приложуха имеет вариант "без карты" и тогда вы оплачиваете в терминале магазина
Это не наш способ! тогда меньше баллов по Сильпо-аппликухе начисляется. А это тоже деньги.
По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму), но картами других банков платил - отображается как "продукты" с пометочкой QR-Kiev - хотя оплата совсем в другом городе. И кишмиш был. Думаю что по Б5 все должно быть ОК.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:26

  Flamingo написав:
  pavyak написав:сильпошная приложуха имеет вариант "без карты" и тогда вы оплачиваете в терминале магазина
Это не наш способ! тогда меньше баллов по Сильпо-аппликухе начисляется. А это тоже деньги.
По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму), но картами других банков платил - отображается как "продукты" с пометочкой QR-Kiev - хотя оплата совсем в другом городе. И кишмиш был. Думаю что по Б5 все должно быть ОК.

Алла розпзнає як "Продукти".
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:25

Re: ТАСКОМБАНК

Б5 не платил но несколько раз платил Викой и такая математика в любой день 2+1,5=3,5 без приложения в выходные 3+1=4 и что больше. Да в будни 1+1=2. Каждый раз у меня приложение сильпо проводилось как онлайн платеж. Может у меня Сильпо какое то не то.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:29

Re: ТАСКОМБАНК

Додаток Сільпо
SILPO QR, Kyiv, UA, MCC 5411
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  #<1 ... 3089309030913092
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