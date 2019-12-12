И зачем это извращение для Б5? Типа чтобы больше телодвижений и тупо терять 0,5%?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:01
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:06
Re: ТАСКОМБАНК
Это не наш способ! тогда меньше баллов по Сильпо-аппликухе начисляется. А это тоже деньги.
По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму), но картами других банков платил - отображается как "продукты" с пометочкой QR-Kiev - хотя оплата совсем в другом городе. И кишмиш был. Думаю что по Б5 все должно быть ОК.
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:26
Алла розпзнає як "Продукти".
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:25
Re: ТАСКОМБАНК
Б5 не платил но несколько раз платил Викой и такая математика в любой день 2+1,5=3,5 без приложения в выходные 3+1=4 и что больше. Да в будни 1+1=2. Каждый раз у меня приложение сильпо проводилось как онлайн платеж. Может у меня Сильпо какое то не то.
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:29
Re: ТАСКОМБАНК
Додаток Сільпо
Додано: П'ят 13 гру, 2019 01:06
Re: ТАСКОМБАНК
просто сейчас по Б5 выходит 2%+2% и минимум 20 дней грейса (для гусаров все 27, и даже 30 дней).
т.е. имеем примерно 4,5% профита - что вполне сравнимо для меня с симой - так как пополнять симу - не близко ездить.
но Б5 у меня только вирт. как бы поласатика считаю немного не безопасно. А 150 грн. выкладывать за чип имея симу - чисто нонсенс.
уже опять думал нафиг - она мне - всё равно редко пользую - хотел закрыть до НГ.
Но тут комсомол опять акцию подогнал
такшо скорей всего буду осваивать - сильпошную апликацию
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 13 гру, 2019 01:10
там главное QR-код сканером считать. Платить можно пластиком через терминал.
Сильпо полюбому даст свои 1% и плюс 0.5% - за то что пришёл к ним со смартом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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