Додано: П'ят 13 гру, 2019 01:06

Flamingo написав: По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму) По сути вопроса - сам Б5 в сильпошной приложухе никогда не платил (мало мне 2% изюму)

просто сейчас по Б5 выходит 2%+2% и минимум 20 дней грейса (для гусаров все 27, и даже 30 дней).т.е. имеем примерно 4,5% профита - что вполне сравнимо для меня с симой - так как пополнять симу - не близко ездить.но Б5 у меня только вирт. как бы поласатика считаю немного не безопасно. А 150 грн. выкладывать за чип имея симу - чисто нонсенс.уже опять думал нафиг - она мне - всё равно редко пользую - хотел закрыть до НГ.Но тут комсомол опять акцию подогналтакшо скорей всего буду осваивать - сильпошную апликацию