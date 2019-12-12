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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3090309130923093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:10

Re: ТАСКОМБАНК

Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".
Кочевник
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:16

Re: ТАСКОМБАНК

Сильпо в последнее время глючит, бывает додаток не видит карты. Чую, вся их система ляжет, когда зубожілі хомячки ломанутся тарится на НГ пол-варениками.
По картам ТАС и сильпошному додатку:
Б5 2% КБ что терминалом, что додатком - идёт по категории продукты
WC - 2% в любой день если платить через додаток - идёт как оплата через интернет, а там всегда 2%. Если через терминал, то как обычно 1% будние, 3% суббота/воскресенье.
Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.
Amid
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 12.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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  #<1 ... 3090309130923093
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