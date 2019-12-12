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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:16
Re: ТАСКОМБАНК
Сильпо в последнее время глючит, бывает додаток не видит карты. Чую, вся их система ляжет, когда зубожілі хомячки ломанутся тарится на НГ пол-варениками.
По картам ТАС и сильпошному додатку:
Б5 2% КБ что терминалом, что додатком - идёт по категории продукты
WC - 2% в любой день если платить через додаток - идёт как оплата через интернет, а там всегда 2%. Если через терминал, то как обычно 1% будние, 3% суббота/воскресенье.
Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.
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