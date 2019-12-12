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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3091309230933094>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:10

Re: ТАСКОМБАНК

Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:16

Re: ТАСКОМБАНК

Сильпо в последнее время глючит, бывает додаток не видит карты. Чую, вся их система ляжет, когда зубожілі хомячки ломанутся тарится на НГ пол-варениками.
По картам ТАС и сильпошному додатку:
Б5 2% КБ что терминалом, что додатком - идёт по категории продукты
WC - 2% в любой день если платить через додаток - идёт как оплата через интернет, а там всегда 2%. Если через терминал, то как обычно 1% будние, 3% суббота/воскресенье.
Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:36

  Кочевник написав:Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".

По вашему я "идиЁт" и не знаю подобных вещей? :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:51

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".

По вашему я "идиЁт" и не знаю подобных вещей? :mrgreen:

Ні, буває так, що додаток глючить, і він автоматом підставляє QR-код "Не використовувати картку". А ще буває так, що він підставляє QR не той картки :(
Особливо, якщо довго не сплачували через додаток.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:11

  Gold_Penny написав:
  Flamingo написав:
  greenozon написав:По вашей ссылке не акционные ставки поэтому данного вклада там нет - смотрите в процентных ставках - он там первый https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf


Кстати, есть более свежая версия этого файлика, и судя по всему завтра последний день, когда можно воспользоваться акционным предложением: https://tascombank.ua/files/Usloviadep_13.12.2019.pdf

а воспользоваться акционным предложением можно только в отделении?!? не вижу такого в Тас2ю :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:Ні, буває так, що додаток глючить, і він автоматом підставляє QR-код "Не використовувати картку". А ще буває так, що він підставляє QR не той картки :(
Особливо, якщо довго не сплачували через додаток.

Специально для этих целей в "мастерпасс-кошельке" только одна карта - Симина. Ну и перед сканированием смотрю, чтобы QR не "съехал" вправо ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:только в отделении?!?

так
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:25

  Amid написав:Сильпо в последнее время глючит, бывает додаток не видит карты. Чую, вся их система ляжет, когда зубожілі хомячки ломанутся тарится на НГ пол-варениками.
По картам ТАС и сильпошному додатку:
Б5 2% КБ что терминалом, что додатком - идёт по категории продукты
WC - 2% в любой день если платить через додаток - идёт как оплата через интернет, а там всегда 2%. Если через терминал, то как обычно 1% будние, 3% суббота/воскресенье.
Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.

точно совпадает с моей практикой
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18

  Amid написав:Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.


я тоже так думал - что чтобы получить доп 0,5% бонусов нужно привязывать карты.
Карты ещё НЕ привязывал.
Вчера попробывал приложения грубо говоря за покупку 300 грн получил 300 бонусов + 150 бонусов за то что привалок с собой приложение.

З.Ы.
кстати заметил такую фигню оно (приложение) что каждый раз новый QR показывает?
полдучаеться его QR не выйдет распечатать на бамажку?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.


хіба це не лише для карт банку Восток? (який випускає кобрендові каркти для оплати в Сільпо)
наприклад https://bankvostok.com.ua/private/cards/card-own-free
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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