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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додатком може не пройти оплата, якщо QR-код в додатку для "не використовувати карту".
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:16
Re: ТАСКОМБАНК
Сильпо в последнее время глючит, бывает додаток не видит карты. Чую, вся их система ляжет, когда зубожілі хомячки ломанутся тарится на НГ пол-варениками.
По картам ТАС и сильпошному додатку:
Б5 2% КБ что терминалом, что додатком - идёт по категории продукты
WC - 2% в любой день если платить через додаток - идёт как оплата через интернет, а там всегда 2%. Если через терминал, то как обычно 1% будние, 3% суббота/воскресенье.
Сильпошный додаток - 1.5% ТОЛЬКО если оплата через додаток, если просканировать телефон и оплатить терминалом/наличными, то 1%.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:36
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:51
Ні, буває так, що додаток глючить, і він автоматом підставляє QR-код "Не використовувати картку". А ще буває так, що він підставляє QR не той картки
Особливо, якщо довго не сплачували через додаток.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:11
а воспользоваться акционным предложением можно только в отделении?!? не вижу такого в Тас2ю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:12
Re: ТАСКОМБАНК
Специально для этих целей в "мастерпасс-кошельке" только одна карта - Симина. Ну и перед сканированием смотрю, чтобы QR не "съехал" вправо
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:14
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:25
точно совпадает с моей практикой
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18
я тоже так думал - что чтобы получить доп 0,5% бонусов нужно привязывать карты.
Карты ещё НЕ привязывал.
Вчера попробывал приложения грубо говоря за покупку 300 грн получил 300 бонусов + 150 бонусов за то что привалок с собой приложение.
З.Ы.
кстати заметил такую фигню оно (приложение) что каждый раз новый QR показывает?
полдучаеться его QR не выйдет распечатать на бамажку?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:21
Re: ТАСКОМБАНК
хіба це не лише для карт банку Восток? (який випускає кобрендові каркти для оплати в Сільпо)
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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