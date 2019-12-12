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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3091309230933094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:23

uaprofi
Это так в приложении написано? Можно посмотреть в истории за что получены дополнительные бонусы. Может это персональна пропозиція? Ну там за покупку от такой-то суммы + к баллам.
Там будет написано Використані персональні пропозиції х1.5 балів за оплату додатком СІЛЬПО
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+ *** балів за будь-які товари +***
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 13 гру, 2019 11:25, всього редагувалось 2 разів.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:что каждый раз новый QR показывает?
полдучаеться его QR не выйдет распечатать на бамажку?


не вийде, бо що 5 (чи скількись там) хвилин QR код міняється в додатку
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:50

  Amid написав:uaprofi
Это так в приложении написано? Можно посмотреть в истории за что получены дополнительные бонусы. Может это персональна пропозиція? Ну там за покупку от такой-то суммы + к баллам.
Там будет написано Використані персональні пропозиції х1.5 балів за оплату додатком СІЛЬПО
или
+ *** балів за будь-які товари +***


вот у меня нет привязаных карт
Зображення

и само начисление
Зображення
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:01

uaprofi
Вот это поворот!
Я всегда сканирую именно приложение, но, если при этом, по какой-либо причине плачу картой (например викендом в субботу), то никогда не начислялся х1.5 баллов. Последний раз вчера так платил. Может сбой, у них в последнее время вся эта система нестабильно работает. Бывает при попытке оплатой додатком на кассе не видят привязанных карт и приходится платить через терминал.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:01

Re: ТАСКОМБАНК

В Тас2ю появилась возможность оплаты некоторых ком.услуг,по крайней мере по моему городу. Если оплачивать,то снимается комиссия? И будет ли подобная оплата учитываться в акции Двойной кешбек?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:05

  uaprofi написав:
и само начисление
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А что там ниже под "Збиралочкой" в поле "Тип оплаты"?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:44

Aps

Вы что думаете что я платил налом?
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ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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