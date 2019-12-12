uaprofi Это так в приложении написано? Можно посмотреть в истории за что получены дополнительные бонусы. Может это персональна пропозиція? Ну там за покупку от такой-то суммы + к баллам. Там будет написано Використані персональні пропозиції х1.5 балів за оплату додатком СІЛЬПО или + *** балів за будь-які товари +***
Востаннє редагувалось Amid в П'ят 13 гру, 2019 11:25, всього редагувалось 2 разів.
Amid написав:uaprofi Это так в приложении написано? Можно посмотреть в истории за что получены дополнительные бонусы. Может это персональна пропозиція? Ну там за покупку от такой-то суммы + к баллам. Там будет написано Використані персональні пропозиції х1.5 балів за оплату додатком СІЛЬПО или + *** балів за будь-які товари +***
uaprofi Вот это поворот! Я всегда сканирую именно приложение, но, если при этом, по какой-либо причине плачу картой (например викендом в субботу), то никогда не начислялся х1.5 баллов. Последний раз вчера так платил. Может сбой, у них в последнее время вся эта система нестабильно работает. Бывает при попытке оплатой додатком на кассе не видят привязанных карт и приходится платить через терминал.
_PORT_UA написав:В Тас2ю появилась возможность оплаты некоторых ком.услуг,по крайней мере по моему городу. Если оплачивать,то снимается комиссия? И будет ли подобная оплата учитываться в акции Двойной кешбек?
Зависит от конкретной услуги - или без комиссии, или фиксированные 3 грн. Указывается на последнем шаге перед оплатой. Должна учитываться, не вижу причин для обратного.