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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:26
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
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pavyak
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:36
ТАСКОМБАНК
pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
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