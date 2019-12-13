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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:26
Re: ТАСКОМБАНК
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:36
ТАСКОМБАНК
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