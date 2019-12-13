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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3092309330943095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:26

Re: ТАСКОМБАНК

как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
pavyak
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Повідомлень: 2256
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:36

  pavyak написав:как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?

ТАСКОМБАНК
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3822
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 491 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:29

  pavyak написав:как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?

Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?
Slx
 
Повідомлень: 342
З нами з: 23.07.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:06

  Slx написав:
  pavyak написав:как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?

Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?

Кстати также считают и другие банки. К примеру и привата в прошлом месяце была акция "сделай от 5 покупок в интеренете на общую сумму 1к+ грн. и получи пополняху на телефон 100 грн." - я сделал 7 покупок в сильпо через приложуху и условия акции выполнил.
Flamingo
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Повідомлень: 3511
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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  #<1 ... 3092309330943095
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