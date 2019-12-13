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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:26
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
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pavyak
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:36
ТАСКОМБАНК
pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:29
pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?
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Slx
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:06
Slx написав: pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?
Кстати также считают и другие банки. К примеру и привата в прошлом месяце была акция "сделай от 5 покупок в интеренете на общую сумму 1к+ грн. и получи пополняху на телефон 100 грн." - я сделал 7 покупок в сильпо через приложуху и условия акции выполнил.
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Flamingo
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