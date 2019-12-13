ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:26
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
pavyak
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:36
pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
ТАСКОМБАНК
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:29
pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?
Slx
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:06
Slx написав: pavyak написав:
как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Что это продукты, купленные онлайн. В чем трабл?
Кстати также считают и другие банки. К примеру и привата в прошлом месяце была акция "сделай от 5 покупок в интеренете на общую сумму 1к+ грн. и получи пополняху на телефон 100 грн." - я сделал 7 покупок в сильпо через приложуху и условия акции выполнил.
Flamingo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:50
pavyak написав:как я понял из этой дискуссии что при оплате чрез приложение Викой оплата идет как интернет платеж , а Б5 продукты. А что поэтому поводу считает онлайн карта Идеи?
Продукты онлайн, юзаю вовсю:)
Faceless
Модератор
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:52
Rebel
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:10
mihasik
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:18
ну хай отдыхают, у меня лумумба 12% до начала лета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:38
Коллеги а в этом файлике с процентными ставками
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_16.12.2019.pdf
по вкладу "Стабильный" есть приписка "!!!До вкладу застосовується Програма переваг –запитайтеу менеджера" - что сие значит? Что за "программа преимуществ"?
Flamingo
Повідомлень: 3517
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Додано: Суб 14 гру, 2019 17:33
Flamingo написав:
Что за "программа преимуществ"?
не заморачивайтесь.
Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
все остальное ........... реклама............
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Подякували: 388 раз.
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