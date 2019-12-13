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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 17:57
Goodman написав:
Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно. Но мой вопрос о был другом - через неделю заканчивается один за другим 3 "стандартных" в USD. Ставка в 3.75% не привлекает - т.к. есть где пополнить "столбы" повкуснее. Поэтому если "программа преимуществ" - это "просто реклама" - то я отсюда на выход.
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Flamingo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:04
Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:28
Goodman написав: Flamingo написав:
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.
Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Чуток опоздали... Многие до лета будут здесь под 19%...
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jay2004
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