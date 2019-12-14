Faceless написав:
Продукты онлайн, юзаю вовсю:)
Кстати, на днях проверил Велику Кишеню с их Pick&Go. Прошло по кошерному MCC (бакалейные продукты) с надписью LIQPay... но ГЕМОР, конечно, еще тот: искать и дотягиваться к стартовым QR-кодам в неподходящих, неудобных местах (как покемона дурак ловит), сканить каждый товар и искать налепки штрихов для яиц и прочего подобного, сканировать финишный QR-код, а потом еще и ждать чего-то с последующей кнопкой подтверждения (НАФИГА?!).
В общем, не уверен, что этот гемор стоит +2% (вместо лояльности 1% + Б5 2%).