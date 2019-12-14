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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3093309430953096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Goodman написав:Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно. Но мой вопрос о был другом - через неделю заканчивается один за другим 3 "стандартных" в USD. Ставка в 3.75% не привлекает - т.к. есть где пополнить "столбы" повкуснее. Поэтому если "программа преимуществ" - это "просто реклама" - то я отсюда на выход.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:04

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.


Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:28

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.


Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.


Чуток опоздали... Многие до лета будут здесь под 19%...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:38

  Faceless написав:Продукты онлайн, юзаю вовсю:)

Кстати, на днях проверил Велику Кишеню с их Pick&Go. Прошло по кошерному MCC (бакалейные продукты) с надписью LIQPay... но ГЕМОР, конечно, еще тот: искать и дотягиваться к стартовым QR-кодам в неподходящих, неудобных местах (как покемона дурак ловит), сканить каждый товар и искать налепки штрихов для яиц и прочего подобного, сканировать финишный QR-код, а потом еще и ждать чего-то с последующей кнопкой подтверждения (НАФИГА?!).
В общем, не уверен, что этот гемор стоит +2% (вместо лояльности 1% + Б5 2%).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:23

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.


Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.

Т.е. депозит был до 28.02.2020 в отделении и банк досрочно прекратил привлекать гривну под 17,5% уже 13.12.2019 ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:54

  Goodman написав:
не заморачивайтесь.
Самый жирный в преимуществах депозит через отделение.
тот который под 17,5, проценты 2 раза и пополнение 90 дней .
все остальное ........... реклама............

А кто то пробовал его пополнять в Тас2ю? Лимиты есть?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:06

  sens написав:
  Goodman написав:
  Flamingo написав:Его уже нет. Он заключался по 13.12.2019 включительно.


Дякую друже, я великолепно успел.
Можете задать вопрос на горячку . я его задавал и меня послали в отделение С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ.

Т.е. депозит был до 28.02.2020 в отделении и банк досрочно прекратил привлекать гривну под 17,5% уже 13.12.2019 ?

Изначально акцию планировали сделать не по 28, а по 15 февраля 2020 - это видно тут https://tascombank.ua/files/Usloviadep_06.11.2019.pdf
Но в прошлую пятницу - видимо под влиянием решения НБУ по ставке рефа - поменяли срок на акции на 13.12.2019 - https://tascombank.ua/files/Usloviadep_13.12.2019.pdf
И уже на следующий день разместили файлик со ставками без упоминания об акции https://tascombank.ua/files/Usloviadep_16.12.2019.pdf
Flamingo
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  #<1 ... 3093309430953096
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